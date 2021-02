Covid Puglia, superati i 1600 ricoveri in ospedale

Bari, 02/02/2021 – (ansa) Per la prima volta dopo quasi un mese i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della Puglia salgono sopra quota 1.600, per la precisione sono 1.602, di cui 170 si trovano nelle terapie intensive. Numeri, secondo anche il rapporto Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, oltre la “soglia di rischio” per la tenuta del sistema ospedaliero.

Intanto l’Asl Bari ha avviato la ricerca di 110 infermieri per effettuare i test rapidi nelle scuole e le vaccinazioni anti Covid nella “fase 2“. E’ stata avviata la procedura di reclutamento sia attraverso la chiamata di personale a tempo determinato da un elenco già disponibile che con un bando interno per verificare la disponibilità – tra il personale infermieristico assunto a tempo indeterminato – a supportare in distacco temporaneamente il dipartimento di Prevenzione per tutte le attività di contrasto alla pandemia”.

Sul fronte dei vaccini, in Puglia sono 111.446 le dosi Pfizer somministrate secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute di questa mattina. Il 92,7% delle dosi a disposizione della Puglia, complessivamente 120.235, sono state inoculate, restano quindi meno di 9mila dosi. Infine, la Procura di Bari ha concluso un’inchiesta su due focolai che si sono sviluppati durante la prima ondata in altrettante Rssa del Barese del gruppo Segesta Mediterranea con 257 contagi complessivi e 47 decessi: cinque le persone indagate per il reato di concorso in epidemia colposa, che il gip ha già ritenuto non ipotizzabile.(ansa)