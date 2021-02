Don Uva, preoccupazione tra i dipendenti di Foggia per gli stipendi di gennaio

Il concreto rischio del mancato pagamento dello stipendio di gennaio per gli oltre 800 dipendenti della sede di Bisceglie di “Opera Don Uva - Universo Salute” ha allarmato anche i lavoratori della sede di Foggia, tra i quali, in queste ultime ore, è andata diffondendosi la preoccupazione per eventuali ripercussioni della vicenda anche sulle loro spettanze.