Emiliano elegge nuovo consulente non eletto nello staff

Bari, 02/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Un altro “trombato” tra i consulenti dello staff di Michele Emiliano. Il presidente della Regione ha nominato Ernesto Abaterusso consigliere con delega ai rapporti con il ministero della Salute. Abaterusso è l’ex consigliere regionale, candidato in Senso civico e non eletto, che era stato in predicato di entrare in giunta su indicazione del ministro Roberto Speranza. Alla fine gli è stato preferito Massimo Bray.

E così oggi è arrivato il “recupero”: Abaterusso si occuperà di tenere i rapporti proprio con il ministero della Salute. Si affianca all’ex assessore allo Sviluppo, Mino Borraccino, e al consigliere comunale di Foggia, Rosario Cusmai, altri due trombati entrati nello staff di Emiliano insieme ad Angelo Riccardi, ex sindaco di Manfredonia, il comune sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2019. Nomina, quest’ultima, su cui si è concentrato il “no” quasi unanime del Pd.(gazzettamezzogiorno)