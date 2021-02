Femminicidio Orta Nova: carabinieri sequestrano utensile da cucina

Orta Nova (Foggia), 02/02/2021 – (teleblu) I carabinieri sono tornati nell’abitazione di Tiziana Gentile per sequestrare un utensile da cucina. Il sequestro è avvenuto prima dell’autopsia eseguita sul corpo di Tiziana Gentile, la bracciante agricola uccisa a coltellate, martedì pomeriggio, nella sua abitazione a Orta Nova, nel foggiano. Dall’esame autoptico non sarebbe emerso nulla di particolare. Prima dell’autopsia però, ha spiegato Michele Sodrio il legale di Gerardo Tarantino l’uomo detenuto nel carcere di Foggia perché ritenuto l’autore del delitto, i carabinieri si sarebbero recati nuovamente nell’appartamento della vittima, in via Sergente Maggiore La Bellarte per sequestrare un utensile da cucina. La donna è stata uccisa con un coltello, recuperato dai carabinieri il giorno dopo il delitto nelle campagne tra Orta Nova e Carapelle. La donna, oltre alla ferita al collo inferta con il coltello e che gli avrebbe causato la morte, presentava però altre ferite sulla schiena. Gli inquirenti vogliono verificare se queste altre ferite possano essere compatibili proprio con l’utensile da cucina che è stato sequestrato. (teleblu)