Foggia, 2 febbraio 2021. Incidente stradale lungo la strada statale 16, nel tratto Foggia – Cerignola, verso le ore 14: per cause da accertare, un’autovettura è uscita fuori strada, ribaltandosi, e terminando la propria corsa in un terreno adiacente.

Il conducente del mezzo, di professione avvocato, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Intervenuti sul posto i sanitari del 118 di Manfredonia e i carabinieri.