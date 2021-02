La luce dentro i sogni, Candelora

CANDELORA

“candelorum“, benedizione delle candele, perché in questa speciale occasione vengono benedette le candele che simboleggiano Cristo “luce per illuminare le genti”

…”Festa della Candelora dall’inverno sèmo fòra, ma se piove o tira vento, dall’inverno semo ancora dentro.”

Questo messaggio ricevuto oggi è di buon auspicio. E’ evidentemente una splendida giornata e l’inverno è passato. Quindi, miglioriamo la nostra esistenza con l’aiuto dei sogni.

