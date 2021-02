Le Noci “Favoritismi per la caccia in Puglia? Falso, ma quale muoversi in tutta la Regione”

In risposta all’articolo apparso sulle testate giornalistiche , riguardo a presunti favoritismi della regione Puglia a favore del mondo venatorio, preme fare alcune precisazioni:

1)In detto articolo si afferma che gli amanti di ” Diana” possono spostarsi in tutta la regione, pur collocati in fascia Arancione. FALSO!!!!

In virtù dell’ordinanza pubblicata sul BURP n.4 del 9/01/2021, i cacciatori pugliesi possono esercitare l’attività venatoria esclusivamente nell’ATC di residenza e in solitaria, per motivi di sicurezza (COVID 19).

Lo stesso provvedimento, tra l’altro, è stato già adottato in altre regioni italiane.

Preme evidenziare inoltre, che molte altre attività vengono svolte regolarmente ad esempio ciclismo, running ecc..e, si badi bene, spesso in gruppi.

2)La giunta modifica il calendario venatorio.

È vero, la Giunta regionale, ha deliberato l’allungamento del periodo di caccia per alcune specie di turdidi e anatidi al 31 gennaio, come previsto dalla legge 157/92.

E ancora, si accusa la regione Puglia di non aver chiesto il parere ISPRA.

Si precisa, che nella fattispecie la richiesta del parere ISPRA non è obbligatorio e tantomeno vincolante.

La richiesta all’ISPRA diventa obbligatoria solo se l’amministrazione regionale si discosta dai dettami della legge quadro e non è questo il caso.

3) L’ uso delle munizioni con pallini di piombo è ancora al vaglio della commissione europea. Al momento opportuno saremo noi stessi ad adeguarci. La salvaguardia degli habitat è una delle nostre priorità.

4) La nostra attività, è vero, al pari di altre, come ad esempio andare in montagna, a funghi, a tartufi, in moto, in auto, pesca subacquea e altro, potrebbe nascondere delle insidie, allora vietiamo tutto e elimiamo i pericoli, assurdo.

Per cultura rispetto le idee altrui ma, in questo caso, i vostri rilievi sono del tutto fuori luogo e certamente caratterizzati da motivazioni di natura ideologica.

Presidente

Luigi Le Noci

Arci Caccia Manfredonia