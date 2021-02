Foggia, 02 febbraio 2021. “Da luogo di confronto politico e democratico per eccellenza a un vero e proprio saloon: il consiglio comunale di Foggia, e la città di Foggia, non meritano quanto in queste ore sta accadendo a Palazzo di Città, perché se fortunatamente Leonardo Iaccarino è stato sfiduciato dopo le pistolettate di Capodanno, il problema del decoro delle istituzioni continua ad essere preoccupante”.

Con queste parole il deputato del Movimento Cinque Stelle, Giorgio Lovecchio, interviene a margine del consiglio comunale che ha di fatto registrato la sfiducia, quasi unanime, dell’ex presidente Leonardo Iaccarino, che nella notte di San Silvestro si era fatto riprendere, in un video diventato poi virale sul web, mentre per salutare il nuovo anno esplodeva colpi di pistola a salve dal balcone della sua abitazione.

“Ma con Iaccarino non va via il cattivo vezzo di disprezzare le istituzioni: per forma e contenuti il consiglio comunale di ieri dimostra che serve uno scatto d’orgoglio da parte di tutta la città. La seduta telematica sulla sfiducia è diventata in breve luogo di veleni, accuse, retroscena inediti e inquietanti, insulti plateali da parte di alcuni consiglieri di maggioranza, sguaiate rimostranze degli uomini di Franco Landella, silente di fronte allo scempio consumatosi per mano dei fedelissimi che lo sostengono”, commenta Lovecchio.

“Serve uno scatto d’orgoglio non solo da parte della politica locale, che ogni giorno dimostra di essere sempre più autoreferenziale, ma soprattutto da parte della società civile, che non merita il triste spettacolo andato in onda ieri”.

“Il Movimento 5 Stelle, che da subito ha chiesto le dimissioni di Iaccarino, rimarca l’assoluta inadeguatezza, formale e sostanziale, di questa maggioranza nella gestione della città”, conclude il deputato Giorgio Lovecchio.