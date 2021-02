Nomina Riccardi in Regione, CAONS: “Ha lottato al nostro fianco contro l’Energas”

Manfredonia, 02 febbraio 2021. Premesso che il CAONS non si è mai schierato politicamente, lo sanno bene quanti avevano pensato di arruolarci, vogliamo raccontare i fatti per giustizia nei confronti di tutti.

La nomina dell’ex sindaco Riccardi a Consigliere all’Ambiente alla Regione Puglia assegnata dal Presidente Emiliano ha determinato una serie di interventi di varie componenti politiche e sociali che hanno creato dissensi e malumori.

Per questo motivo dobbiamo, nostro malgrado, intervenire per evitare linciaggi mediatici che, secondo noi, sono dettati in particolar modo da questioni di sapore politico e

personale.

L’ex Sindaco Angelo Riccardi è stato disponibile con noi del CAONS in tutti i

momenti cruciali dell’annosa questione Energas: referendum, opposizione al decreto

del Ministero dell’Ambiente presso il TAR di Bari, ecc.

Da quando abbiamo cominciato ad occuparci del problema, ritenendo che il

Sindaco era a perfetta conoscenza dei fatti, lo abbiamo contattato e di lì è nata una

proficua collaborazione durante la quale lo abbiamo visto impegnato costantemente e

fattivamente in tutte le azioni tese ad allontanare il pericolo che minacciava

Manfredonia. Questo, corre obbligo dirlo, avveniva prima della raccolta delle firme.

Si può condividere, oppure contrastare il politico Riccardi, però da quando è iniziata la battaglia contro l’Energas, lo abbiamo visto sempre al nostro fianco. Qualcuno dice che è stato costretto dalla pressione e dalla volontà popolare… Noi rispondiamo: ‘‘Comunque lo ha fatto. E gli altri ?’’ Questo per noi conta più di tutto.

N.B. Ripetiamo. Noi non ci interessiamo di politica. Non abbiamo da incensare

nessuno. Siamo semplici cittadini che amano Manfredonia e la rispettano.

Manfredonia 02/02/2021 per il CAONS

Ing. Matteo Starace