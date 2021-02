Vaccino Covid Puglia, Emiliano: “I produttori ci hanno fregato”

Bari, 02/02/2021 – (repubblica) “Abbiamo avuto una fregatura dai produttori che hanno promesso un certo numero di dosi e non lo hanno fatto. Cosa sta accadendo non lo so, ma sarebbe simpatico indagare. Questo è un fatto di una gravità senza precedenti, spero non ci sia un mercato parallelo dei vaccini, ma spero che qualcuno indaghi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo a Timeline su Sky TG24, in merito a ritardi e tagli alla distribuzione dei vaccini anti Covid.(repubblica)