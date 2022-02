Anfiteatro di San Paolo in Civitate: un volano per tutto il territorio

San Paolo in Civitate, 01 febbraio 2022 – Le sorprese e le meraviglie non sono ancora finite a San Paolo in Civitate, dopo la sua straordinaria scoperta dell’anfiteatro romano, o meglio, dell’anfiteatro di Teanum Apulum, avvenuta nel settembre del 2020. Tale ritrovamento non sarebbe stato possibile senza gli intuiti dell’arch. Antonio De Cristofaro, che da decenni studia il territorio sotto il punto di vista archeologico.

A breve riprenderanno gli scavi, in vista della bella stagione. Lo fa sapere il sindaco Francesco Marino che ha annunciato la stipula di un atto amministrativo che darà la possibilità, al Comune di San Paolo in Civitate, di prendere possesso del terreno dove è sito l’anfiteatro. Questo passo per l’amministrazione comunale sarà un punto di partenza per la possibile costituzione di un parco archeologico, che darà modo di poter accedere a finanziamenti regionali e statali.

Articolo di Valerio Agricola, servizio a cura di Giuseppe Laganella, riprese e montaggio di Vittorio Agricola