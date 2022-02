Foggia, 02/02/2022 – “ Trovo alquanto ipocrita il dualismo del M5S, ma il capostipite dell’ipocrisia pentastellata in Capitanata non può che essere Mario Furore che attacca la Lega ed alcuni suoi esponenti per un’indagine che resta tuttora una supposizione senza nessuna condanna definitiva in pieno contrasto con il principio del garantismo che ovviamente non gli appartiene quando parla degli altri movimenti.

Si supera, poi, quando pur di allargare lo scenario della pura polemica inserisce anche il Presidente del PNG che non ha tessera di partito, nominato anche dallo stesso M5S, solamente perché non risponde ad alcune logiche di tifoseria stellata in difesa di evidenti interessi particolari o l’Europarlamentare Casanova, anche egli assolutamente estraneo alla vicenda.

La gogna mediatica a cui l’Europarlamentare stellato ha sottoposto il segretario di Peschici Luigi Forte e il Vicesindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio, è di una bassezza morale e meschina a cui purtroppo questo moralizzatore del nulla ci ha ormai abituati da quando è stato eletto. In queste ore l’abitazione del Presidente del suo Movimento, Giuseppe Conte, è stata perquisita da GdF per consulenze da 400.000 euro e ci auspichiamo che il moralizzatore della Capitanata intervenga con parole altrettanto dure come quelle utilizzate nei confronti dei nostri esponenti. Noi ci auguriamo, invece, che tutti potranno dimostrare la loro estraneità ai fatti e mostrarsi innocenti, compreso Giuseppe Conte, ma resta sempre valido quel detto che recita “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto, ma i leoni restano leoni e i cani restano cani”.

Daniele Cusmai