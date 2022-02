Il 2 febbraio è la Candelora: origine e significato della celebrazione

Statoquotidiano.it, Foggia, 2 febbraio 2022 – Oggi, 2 febbraio, si celebra la tradizionale “festa della Candelora”. La ricorrenza è legata alla benedizione delle candele, che si dice proteggano i fedeli dalle calamità.

Ma l’evento è anche legato a diversi proverbi legati alla tradizione popolare: permetterebbero di fare ipotesi sulla stagione che ci attende.

Riporta un antico proverbio: “Se c’è sole a Candelora, dell’inverno semo fòra, ma se piove o tira vento, de l’inverno semo dentro”

Ovvero se il giorno della Candelora c’è il sole l’inverno è praticamente terminato, se invece il tempo è brutto (piove o tira vento) l’inverno non è ancora finito.

“Per la Santa Candelora, se nevica o se plora dell’inverno siamo fora, ma se è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno”.

“A Cannëlôrë, ci non nevëchë e non chiovë, a Vërnët non è fôrë”

“Candelora de l’inverno semo fora, ma se piove e tira vento, de l’inverno semo dentro”.

Si tratta di proverbi che si presentano diversi da regione a regione, prevalentemente per motivi dialettali, ma il significato resta invariato.

Nella tradizione religiosa segna la ricorrenza cristiana della “Purificazione di Maria”: la Candelora giunge 40 giorni dopo il Natale ovvero quando, secondo la usanze ebraiche, le donne che avevano partorito dovevano andare al Tempio di Gerusalemme per la purificazione.

Secondo la tradizione è proprio la Candelora a porre fine al periodo di Natale

Nel Vangelo, Gesù, una volta arrivato al Tempio con la Madre, venne accolto dal vecchio Simeone che lo definì “luce per illuminare le genti”. Da allora il 2 febbraio vengono benedette le candele che vengono accese per simboleggiare quella luce. Le stesse vengono utilizzate anche nel giorno successivo, la Festa di San Biagio, protettore della gola.

La Candelora è conosciuta anche come “festa della luce”.

Come spesso avviene, alcune feste liturgiche sono il retaggio di altri riti più antichi che affondano le radici nel mondo pagano. Come accade per esempio con la festa degli Ognissanti, che oltre ad avere una valenza religiosa è legata ai riti pagani effettuati in occasione dell’alternanza delle stagioni, con fini propiziatori.

La Candelora infatti affonda le sue origini nel mondo dell’antica Roma, quando, a febbraio, si celebravano i Lupercali, fiaccolate dedicate a Luperco, antico protettore del bestiame.

La Candelora in Puglia

In Puglia la Candelora è una festa molto sentita che viene celebrata tramite riti che hanno come protagonisti Maria pronta al rito di purificazione e Gesù, presentato al Tempio. Un evento accompagnato dall’accensione di candele benedette portate spesso in processione – come accade nella suggestiva località di Specchia (LE), il tutto caratterizzato da momenti folkloristici. Lo stesso avviene a Martano (LE), dove si svolge la processione delle candele, ma la festa viene accompagnata da un’importante fiera dei prodotti agricoli ed artigianali.

In alcune località pugliesi la Candelora è anche conosciuta come il giorno dell’Orso. La tradizione identifica la figura dell’orso come un ritorno della luce e all’arrivo della bella stagione. Proprio in occasione della Candelora, l’orso, dopo mesi trascorsi in letargo, controllerebbe dall’uscio della sua tana, le condizioni del meteo. Se il tempo è buono, deciderà di svegliarsi dal letargo, altrimenti tornerà a dormire. Nella città di Putignano (BA) si usa impersonificare l’orso, che esce simbolicamente dal suo letargo e passeggia per le vie del paese.

Candelora, negli Usa diventa il giorno della Marmotta:

negli Stati Uniti il 2 febbraio è il giorno della Marmotta, o Groundhog Day. Si tratta di una festa laica dove secondo la tradizione, si deve osservare la tana di una marmotta.

In questo caso se il tempo è brutto, l’animale uscirà fuori, se il meteo è bello, resterà nel proprio rifugio altri sei mesi poiché spaventato dalla propria ombra. Quest’ultimo comportamento segnerebbe la durata dell’inverno per altri sei mesi.