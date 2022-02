In trasferta da Cerignola, 5 anni di reclusione allo specialista dei furti d’auto

Sulmona (L’aquila), 02/02/2022 – (ondatv) Era venuto a Sulmona per rubare un furgone, due auto e altri cinque mezzi parcati in pubblica via, insieme ad altri due compaesani, ad un minore e ad un altro soggetto che è rimasto ignoto.

Per quel raid notturno è arrivato il conto della giustizia per G.C., 26 enne di Cerignola, che è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali al termine del processo celebrato con rito abbreviato davanti al giudice monocratico del Tribunale di Sulmona. Una banda di specialisti in furti d’auto che seminò il panico la notte del 23 ottobre 2020 a Sulmona. L’imputato, assieme ad altri due complici, era stato colto sul fatto mentre tentò di rubare un furgone Fiat Ducato forzandone il blocchetto di accensione con un particolare trapano manuale artigianale. Vistosi scoperto si diede alla fuga arrivando anche a nascondersi sotto ad altre autovetture parcheggiate nei pressi ma i suoi sforzi furono vani poichè i Carabinieri prontamente lo raggiunsero fermandolo sul posto unitamente ad altre due persone che risultano indagate e saranno processate con rito ordinario. (ondatv)