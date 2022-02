L’eredità di Lucio Dalla: ecco cosa è accaduto

Manfredonia (Foggia), 02/02/2022 – (kronic) Lucio Dalla è scomparso ormai da 10 anni, nel 2012 a seguito di un infarto. Dopo la sua morte si è aperta una vera guerra per l’eredità. Il suo patrimonio si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro, più i diritti d’autore relativi a ben 581 canzoni con scadenza anno 2082 e anche diversi beni immobili come case, un appartamento e una barca.

L’eredità è stata assegnata come curatore patrimoniale Massimo Gambini ma la diatriba avviene tra i famigliari del cantautore e il compagno di Lucio, Marco Alemanno, decretando che in assenza di un testamento, l’eredità debba andare ai familiari. Una scelta davvero sofferente per il compagno che ha vissuto per 9 anni una relazione amorosa con Lucio Dalla. Inoltre, all’interno dell’eredità ci sarebbe anche la casa dove i due hanno vissuto durante la relazione.

Fonte: donnapress

In un’intervista svelò l’importanza dell’insegnamento delle vacanze in Puglia, a Manfredonia: “È stato durante queste vacanze da emigrante alla rovescia che è avvenuta in me la spaccatura tra due diversi modi di vivere. Così oggi mi ritrovo con due anime: quella nordica (ordinata, efficiente, futuribile, perfezionista, esigente verso sé e verso gli altri) e quella meridionale (disordinata, brada, sensuale, onirica, mistica). È nel sud che sono diventato religioso, di una religiosità forsennata, irrazionale, pagana”. (kronic)