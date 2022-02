Manfredonia, a quando la riapertura dell’Oasi Lago Salso?

Manfredonia (Foggia), 02/02/2022 – In tanti, domenica 30 gennaio, abbiamo accolto l’invito delle associazioni che gestiscono, con dedizione e competenza, l’Oasi Laguna del Re per festeggiare con due giorni d’anticipo la Giornata delle zone umide, che ricorre oggi, 2 febbraio, 51° anniversario della Convenzione per la tutela delle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

Per via del COVID, le prenotazioni sono state limitate a poco più di 70 persone, ed è stato subito “Sold out”. Eppure, non c’è stata la calca dei residenti, visto che la quasi totalità dei partecipanti veniva da fuori. Oltre all’ospitale accoglienza degli organizzatori, il cielo terso e la luce cristallina di un sole quasi primaverile hanno contribuito a rendere assai piacevole la mattinata. L’arrivederci è per fine aprile, quando si prevede che saranno ultimati i lavori di ristrutturazione dell’immobile del Consorzio di Bonifica posto all’ingresso, anch’esso in gestione agli operatori dell’Oasi, che attendono con fiducia anche l’affidamento di un’altra struttura abbandonata, posta a pochi metri di distanza, per la realizzazione di un progetto di promozione e valorizzazione anche dei prodotti ittici della stessa zona umida.

Peccato che anche quest’anno sarà chiusa al pubblico l’Oasi Lago Salso, la vasta zona umida, di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, di cui avrebbe dovuto continuare ad occuparsi il Parco Nazionale del Gargano attraverso una società di cui l’Ente ha la quasi totalità delle quote e che, nel mese di dicembre del 2019, ha invece deciso di sciogliere e di mettere in liquidazione, innescando un aspro contenzioso giudiziario con il socio di minoranza. Un contenzioso al quale lo scorso anno se n’è aggiunto un altro, promosso dalla Commissione Straordinaria che amministrava il Comune di Manfredonia, che lo scorso anno, a giusta ragione, ha chiesto all’Ente Parco la restituzione dell’area per grave inadempimento agli obblighi a suo tempo assunti.

Fino a quando durerà questo contenzioso tra due istituzioni, il Comune e l’Ente Parco, che dovrebbero invece collaborare per la migliore gestione e valorizzazione di questo gioiello del demanio civico comunale, sede, tra l’altro, di un centro visite del Parco? Ancora non lo sappiamo. Molto dipenderà dalle idee, dalla volontà e dalle capacità della nuova Amministrazione comunale, che sino ad oggi non ve ne ha mai fatto cenno. A breve dovrebbero essere presentate in Consiglio Comunale le Linee programmatiche. Sarà sicuramente una buona occasione per parlarne.

Nel frattempo, resterà purtroppo indelebile l’immagine del cormorano ucciso ed esposto all’ingresso dell’Oasi, alcune settimane fa, con un cappio al collo e con una cartuccia di fucile da caccia conficcata nel becco. Un simbolo barbarico, che per ora non fa ben sperare.

Autore del testo il consigliere comunale Gaetano Prencipe, capogruppo di MOLO 21