Manfredonia, lamentele per “strisce blu”: “Approfondimenti su delibera”

informa la cittadinanza che sono in corso una serie di approfondimenti degli atti amministrativi relativi al contratto firmato dalla Commissione Prefettizia in data 19 novembre (2 giorni prima dello svolgimento del ballottaggio) .

Per far fronte in maniera operativa ad una situazione amministrativa pregressa e dai dettagli ancora poco chiari, è stata giá convocata la società vincitrice dell’Avviso Pubblico con la quale avviare un percorso di confronto e dialogo per addivenire ad una puntuale analisi dello stato dell’arte che possa contemperare le esigenze di tutta la comunità, attraverso una rideterminazione tecnica del piano stesso”.