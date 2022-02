Manfredonia: malfunzionamento del freno, pescatore si salva in extremis

Manfredonia (Foggia), 02/02/2022 – (l’immediato) Nel primo pomeriggio di oggi, la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto è stata allertata dalla segnalazione di un cittadino relativa alla caduta in mare di un autoveicolo in transito nel tratto stradale riconducibile alla banchina di Tramontana del Porto Commerciale di Manfredonia.

Nel disporre l’immediato intervento di una pattuglia, la situazione è stata costantemente monitorata in remoto tramite il sistema di videosorveglianza portuale Guardian X-Ten. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il conducente al sicuro sulla banchina, essendosi riuscito a liberare in autonomia ed avendo trovato immediato ausilio tramite alcuni familiari già presenti.

Dalla ricostruzione delle dinamiche dell’incidente effettuata dai militari intervenuti, le cause del sinistro sarebbero da ricondurre ad un malfunzionamento del freno che ha portato alla caduta in mare del veicolo, in prossimità di una curva, dopo aver abbattuto un paletto di delimitazione.

L’automobilista, munito di pass di accesso all’ambito portuale in quanto pescatore imbarcato su un peschereccio locale, solo alla guida, non ha necessitato di alcuna forma di assistenza medica e che l’autovettura è stata immediatamente recuperata senza danni per l’ambiente marino e costiero.