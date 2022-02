Manfredonia, “Rimozione rifiuti in zona Sacra Famiglia, Ospedale e Siponto”

Manfredonia (Foggia), 02/02/2022 -“ RipuliAMO e risistemiAMO la città. Via Lecci – Parco Pellegrino (zona Sacra Famiglia), Siponto (Via della Rucola), Via Zara – Via Hermada (zona Ospedale).

Sono le tre zone oggetto di un’approfondita operazione di ripristino del decoro urbano portate a termine da ASE Manfredonia e dalla squadra comunale di manutenzione del verde in questi giorni. Rimozione rifiuti, igienizzazione, bonifica e sfalcio del verde in spazi pubblici in stato di degrado da diverso tempo a cui l’Amministrazione – attraverso l’Assessorato alla Transizione Ecologica – ha posto rimedio, auspicando, d’ora in avanti, in una fattiva collaborazione della cittadinanza che si invita ad un più spiccato senso civico”.