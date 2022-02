StatoQuotidiano.it, 02 febbraio 2022. “Sulla questione ‘strisce blu’, la gara d’appalto (con firma del contratto avvenuta il 19 novembre 2021, 2 giorni prima dell’elezione del nuovo sindaco Rotice) è stata eseguita dalla Commissione straordinaria. E’ attualmente in corso da parte dell’Amministrazione Comunale una fase di analisi e ricognizione rispetto al citato capitolato d’appalto per renderlo (a partire dalle tariffe) quanto più vicino alle esigenze di cittadini e commercianti“.

E’ quanto appreso da StatoQuotidiano.it, in merito all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia del Comune di Manfredonia.

Come risaputo, da giorni, in città si sta provvedendo alla realizzazione delle cd ‘strisce blu’ per delimitare le aree interessate alla gestione dei parcheggi pubblici. Numerose le richieste di informazioni sulla gestione del servizio da parte dei cittadini.

Relativamente all’aggiudicazione definitiva, con la determinazione dirigenziale del Comune di Manfredonia n.972 del 24.08.2021, a seguito di esperimento della procedura aperta con it criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata definitivamente la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici di Manfredonia alla Society Publiparking SRL di Roma.

Si fa riferimento a un canone annuo pari al 52,50% degli incassi effettuati dal concessionario, per un importo complessivo presumibile di Euro 2.923.889,70, alle condizioni indicate negli atti di gara.

Come detto, per la gestione del citato servizio, si fa riferimento ad atti della passata Commissione Straordinaria. Dunque, di seguito, la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n° 22 del 02.10.2019, avente ad oggetto: “approvazione nuovo regolamento in materia di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e rideterminazione tariffe. revoca deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 22/01/2018“.

E infine: la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta comunale, n.64/02.10.2019, ad oggetto: “modifica ed integrazione alla deliberazione di g.c. 81/2017 ad oggetto : istituzione aree urbane da destinare a parcheggio a pagamento. – determinazioni”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it