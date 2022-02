Zeman: “Siamo migliorati in qualità ma dobbiamo farlo anche tatticamente”

Fonte:foggiacalciomania.com Foggia,2 Febbraio 2022. Già vigilia di campionato per il Foggia che domani incontrerà nel turno della ventitresima giornata del campionato di serie C, gir. C. il Potenza Calcio. Oggi ha parlato in conferenza l’allenatore del calcio Foggia Zdenek Zeman. Ecco le sue dichiarazioni:

“Domani Rocca tornerà dalla squalifica e saranno disponibili anche Nicolao e Buschiazzo che si sono aggiunti ieri. Markic è di nuovo infortunato, così come Sciacca, Garattoni, Di Grazia e Di Pasquale. Ferrante ha ancora il Covid-19.

La società vuole lottare per la Serie B già da quest’anno. Sarà difficile, ma dobbiamo provarci.

Domani mi aspetto di rivedere l’inizio della partita contro la Juve Stabia. Ora pesano le ultime tre partite giocate male, ma prima ero contento perché la squadra si è fatta valere nella prima parte di campionato, nonostante non avesse grossi nomi. Col calciomercato siamo migliorati in qualità, ma dobbiamo farlo anche tatticamente“.