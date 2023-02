Bracconaggio a Manfredonia: sequestrato impianto fuorilegge per la cattura di uccelli

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/02/2023 – “Le Guardie Ambientali Italiane congiuntamente ai Carabineri Forestali, hanno scoperto un impianto fuorilegge, atto a catturare cardellini della specie protetta ‘Carduelis Carduelis’, della famiglia dei ‘Fringillidi’.

Nella zona interessata all’attività di bracconaggio, durante la fase di controllo, non vi era persona alcuna – si è proceduto al sequestro dell’impianto fuorilegge: cardellini impagliati utilizzati come richiami – riproduttore elettronico canto di cardellini – altoparlanti a tromba – gabbie piccole con all’interno cardellini utilizzati come richiami vivi (subito liberati) – trappole del tipo “archetti”, che sono dei micidiali marchingegni sui quali l’incauto cardellino, ma anche altre specie, si posano – L’archetto gli imprigiona e spezza le zampe, se non si interviene tempestivamente – l’animale rimane appeso agonizzante anche per un giorno, finché il bracconiere non passa a finirlo e a prenderlo.