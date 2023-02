Cantonieri e benessere del personale: sindacato chiede incontro a Nobiletti

Foggia, 2 febbraio 2023 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal Sindacato C.S.A, indirizzata al nuovo presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti:

Signor Presidente, a nome del Consiglio Direttivo provinciale del Sindacato, interpretando il comune sentire dei dipendenti, formulo vivissime congratulazioni per la Sua elezione alla Presidenza della Provincia di Foggia, nella ferma convinzione che Ella saprà trovare le giuste soluzioni istituzionali per condurre l’Ente fuori dalla profonda crisi economica e politica che la tormenta. Nello spirito e nella logica della cooperazione nel distinto ruolo, e tenuto conto che da qui a qualche mese si procederà alle normali attività di contrattazione decentrata integrativa in aderenza al CCNL 2019/2021 e alla costituzione dell’Organismo paritetico per l’innovazione (art. 6) ; alla luce di quanto rappresentato nelle precedenti e diverse occasioni sul tema : Benessere del personale dipendente, progressioni orizzontali, progressioni verticali, posizioni organizzative, affidamento incarichi ex art. 110 D.Legs. 267/2000, concorsi pubblici banditi a livello dirigenziale e operai cantonieri; tenuto conto del fatto che l’Ente si trova in grande sofferenza sia per le difficoltà oggettive a livello di posti vacanti Dirigenziali e di operai cantonieri assunti con contratti interinali in scadenza 10 febbraio 2023.

Il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024 APPROVATO E AGGIORNATO CON DELIBERE DEL PRESIDENTE N. 29 E N. 139 NON prevedono – tra le altre assunzioni del personale – la stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato di n. 6 cantonieri abilitati alla guida di trattori agricoli CAT B/1, e già nell’anno precedente e fino a tutto il mese dicembre 2022 l’utilizzo dei lavoratori assunti attraverso il sistema previsto dalle Agenzie interinali, ha certificato un risparmio notevole per l’Ente Provincia di circa 900 mila euro rispetto alla procedura di affidamento diretto alle Imprese per il taglio erba lungo le cunette e la manutenzione delle strade provinciali. Accertato che l’Utenza sulla viabilità provinciale reclama giustamente ormai da molti anni, assieme ai rappresentati dei Comuni, la definizione del problema non più rinviabile a causa dell’inadeguatezza del personale dipendente addetti alla manutenzione delle strade provinciali ,con la presente viene a richiedere formalmente un incontro tra la S.V. e il Sindacato dei Lavoratori al fine di appurare motivi, cause, problematiche connesse all’organizzazione del lavoro e alla mancata pubblicazione delle graduatorie delle progressioni orizzontali e verticali . In tal senso, quale rappresentate del Sindacato CSA ral, unitamente alle RSU Di Candia e Vitale, La invitiamo cordialmente, ad un incontro interlocutorio . Sicuro di ricevere pronta adesione e ringraziando anticipatamente, si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.