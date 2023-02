Finale Coppa Italia di Eccellenza: domenica a Manduria la gara di ritorno

Manfredonia (Fg), 2 febbraio 2023 – La Finale di ritorno della 56^ edizione della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza (Fase Regionale) tra U.G. MANDURIA SPORT e SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 avrà luogo domenica 5 febbraio 2023 presso lo Stadio Comunale “Nino Dimitri” di Manduria (TA) con fischio d’inizio alle ore 15.00. Il match sarà diretto dal Sig. Andrea CIANCI della Sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Sig.ri Piergiacomo PALERMO (Bari) e Gabriele LOVECCHIO (Brindisi); quarto ufficiale di gara il Sig. Marco COLAZZO della Sezione di Casarano.

REGOLAMENTO

Al termine della doppia sfida, in caso di parità di punteggio, risulterà vincente la squadra che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti. Qualora si verificasse parità anche nel computo delle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. Se dovesse persistere ancora la situazione di parità, si procederà infine allo svolgimento di due tempi supplementari da 15′ ciascuno ed eventualmente ai tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

RICHIESTE DI ACCREDITO

L’organizzazione della Finale di ritorno è stata interamente affidata alla Società U.G. MANDURIA SPORT, che provvederà autonomamente a gestire eventuali richieste di accredito da parte dei possessori di tessere FIGC/CONI/AIA. Le richieste potranno essere trasmesse a mezzo e-mail (ugmanduriacalcio@gmail.com) entro e non oltre sabato 4 febbraio 2023 (ore 20.00), allegando una copia della tessera federale e indicando cognome, nome e luogo di nascita del richiedente.

Le richieste di accredito stampa potranno essere inoltrate alla Società ospitante utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica: sarà necessario specificare soltanto la testata di appartenenza e allegare il tesserino dell’ordine professionale entro i termini sopra stabiliti.

Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza della s.s. 2022/2023 che intendono assistere alla gara richiedendo un massimo di n. 2 titoli di accesso per ciascuna, potranno rivolgersi direttamente alla U.G. MANDURIA SPORT, indicando in posta elettronica denominazione sociale e ruolo ricoperto nel proprio club.

DIRETTA TV

La Finale di ritorno sarà trasmessa in diretta TV sulle frequenze di Antenna Sud Extra (Canale 92 del Digitale Terrestre), in contemporanea sulla pagina Facebook Antenna Sud Extra e in streaming su www.antennasud.com.

SOLIDARIETÀ

Entrambe le Società, di comune accordo, provvederanno a destinare un contributo volontario alla Società PUGLIA LND SOLIDALE, costituita dal Comitato Regionale per sostenere le iniziative benefiche in programma nella stagione sportiva 2022/2023.