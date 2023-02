La Zanzara, Brambilla: “A Foggia non aprirei una gelateria neanche morto”

FOGGIA, 02/02/2023 – (ilfattoquotidiano.it)La mafia sta solo al Sud, la logica dei meridionali è la ricerca di una rendita, come dimostra il successo del reddito di cittadinanza, il Sud tollera la mafia, i magistrati dediti al potere sono tutti meridionali, il 41 bis va abolito e sostituito con la lobotomia dei detenuti.

Sono alcune delle bestialità scodellate a La Zanzara (Radio24) da Gian Luca Brambilla, imprenditore brianzolo nel campo delle gelaterie e noto volto del salotto televisivo di Myrta Merlino, L’aria che tira. Brambilla esordisce nella sua ospitata, citando un suo professore universitario della Bocconi, reo di ironizzare sul suo cognome meneghino: “Era di Napoli. Un napoletano, un terrone”.

Poi discetta di paesi, ovviamente meridionali, dominati dal pizzo e dalla criminalità: “A Foggia non aprirei una gelateria neanche morto, è la città più pericolosa d’Italia ed è considerato tra le città più pericolose d’Europa, usano la dinamite per far esplodere i negozi. Aprire un negozio nella Locride? Ma state scherzando? Lì è tutto in mano alla mafia e alla ‘ndrangheta”. ilfattoquotidiano.it