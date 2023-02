Manfredonia. “Siamo nel 2023 e dobbiamo ancora parlare di termosifoni che non funzionano nelle scuole”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Buongiorno StatoQuotidiano.it, Salve, vorrei segnalare (e spiegare) in forma anonima la questione dei termosifoni nel mio liceo, il Galilei-Moro di Manfredonia (FG).

Premetto che sono un alunno dell’istituto e riferisco la situazione come è stata raccontata a noi studenti e ai nostri genitori. Circa 2/3 mattine alla settimana (su 6 giorni lavorativi) i termosifoni della nostra scuola rimangono gelidi, con una temperatura nell’edificio scolastico che oscilla tra i 12 e i 13 gradi.

Il motivo per cui non funzionano è una perdita della caldaia, che se resta inattiva per troppo tempo, non riesce a ripartire a causa della pressione dell’acqua insufficiente.

Ogni volta che succede, i vicepresidi chiamano un tecnico per sbloccare la caldaia e per alzare la pressione (sostanzialmente girando una manopola), questo arriva quando può e va a finire che i termosifoni si iniziano a riscaldare per le 10, lasciandoci al freddo nelle prime ore della giornata (le peggiori).

Ogni volta che si presenta questo problema la soluzione è sempre temporanea, perché la pressione può riscendere e bisogna richiamare il tecnico un’altra volta. Quindi il problema non si risolve mai definitamente, e noi andiamo avanti in queste condizioni da mesi.

Sono state fatte numerose segnalazioni da parte del nostro liceo, ma la squadra che dovrebbe aggiustare il problema non si è ancora mobilitata. Noi a scuola stiamo risentendo tutti della situazione, e vogliamo sollecitare la provincia affinché effettivamente faccia intervenire qualcuno per aggiustare la caldaia. Siamo stanchi di aspettare e di stare al freddo, spesso siamo costretti a uscire prima o a stare con giubbotti e cappelli nell’istituto, e mi sembra chiaro quanto questa situazione possa impedire il corretto svolgimento delle lezioni.

Ci tengo a sottolineare che la colpa non è dell’amministrazione della mia scuola, nè tanto meno del preside. Si tratta solo ed esclusivamente di inadempienze della provincia, che speriamo di sollecitare tramite un articolo”.