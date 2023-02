Vertenza G&W: “Anche lavoratori somministrati proclamano lo sciopero”

FOGGIA, 02/02/2023 – Il NIDIL CGIL di Foggia, in rappresentanza dei lavoratori somministrati presso la G&W, proclama lo sciopero di 8 ore il giorno 3 febbraio contro il licenziamento collettivo per chiusura dello stabilimento, congiuntamente a quanto deciso dalle sigle metalmeccaniche di Cgil Cisl Uil.

“Sono 13 i somministrati dell’agenzia Openjob Metis Spa presso la sede di Foggia, che formalmente non hanno nessuna comunicazione della chiusura”, spiega Giovanni Tarantella, segretario del Nidil Cgil di Foggia. “Il loro è un contratto a termine con scadenza 31.03.2023 ma ad oggi l’Agenzia, a richiesta di informazioni, ha risposto di proseguire nel lavoro, il tutto mentre nelle stesse ore in Confindustria si discuteva degli scenari futuri drammatici per i lavoratori G&W”. Somministrati, aggiunge il Nidil, “che toccavano con mano da anni la possibilità di veder stabilizzare il loro contratto, in quanto inseriti nel pieno dell’organizzazione e nella produzione aziendale”. Anche i lavoratori somministrati presso G&W saranno presenti al presidio a Bari presso la Regione Puglia nel giorno dello sciopero.