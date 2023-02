Ospedale di Manfredonia, parla Gatta: “Servizio di Ginecologia sospeso. Fino a quando?”

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/02/2023 -“Nonostante le promesse della Asl di Foggia, nell’ospedale di Manfredonia, da oltre due mesi, non registriamo alcuna novità.

Mi riferisco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al servizio di Ginecologia ed Ostetricia: lo scorso dicembre, ci fu il lieto evento della nascita della piccola Arianna grazie agli operatori del 118 e del pronto soccorso. Un evento che ci ha spinti a riflettere sull’urgenza di riattivare anche il servizio di Ginecologia e Ostetricia. Come si sa, sono anni che viene pervicacemente portato avanti un progetto di progressivo smantellamento del nosocomio “San Camillo de Lellis” e noi non ci siamo arresi, denunciando volta per volta ogni disagio.

La sospensione del servizio in questione rientra tra i vari “sfregi” alla nostra comunità, così come il servizio di “Day Surgery“, in cui si erogavano numerose ed importanti prestazioni chirurgiche alle donne. A dicembre, quando ho formulato l’ennesima richiesta di attenzione per l’ospedale sipontino, il neo direttore generale della Asl promise di voler perseguire un nuovo e brillante corso per la sanità del nostro territorio. Ne fummo felici.

Ad oggi, però, nulla è cambiato, e varie sono le criticità che affliggono l’ospedale e la sua offerta sanitaria. I cittadini di Manfredonia e dei centri viciniori continuano a non ricevere risposte. Fino a quando durerà questa gravissima e costante mortificazione? Attendiamo risposte urgenti dalla ASL e dalla Regione Puglia, che tanto ha sbandierato nuove iniziative finora rimaste lettera morta. Il tempo dei proclami è finito. I cittadini chiedono fatti!”. Lo riporta il deputato di Forza Italia Giandiego Gatta.