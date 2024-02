San Severo. Da indiscrezioni pare che entro questo fine settimana la coalizione di centro destra della città dei campanili sta facendo quadrato sul nome da candidare per le prossime elezioni amministrative di San Severo. Il nome più suffragato pare sia quello di Leonardo Lallo, espressione di Fratelli d’Italia. Lallo, non nuovo nel panorama politico locale, ex assessore nella Giunta Pepe in Provincia nel 2008 2013, si era già proposto alle precedenti consultazioni amministrative.

Ora il commercialista sanseverese tenta di nuovo la scalata a Palazzo Celestini.

Sentito da StatoQuotidiano, Lallo smentisce le voci, parlando di una partita a 4, sarebbero infatti due i nomi di FDI, il suo e quello di Luciana De Lallo, appena eletta nell’ultimo congresso di FdI coordinatrice provinciale. Mentre la Lega avrebbe proposto Rosario Di Sciscio, in casa azzurri il nome unico é certamente quello di Rosa Caposiena.

Insomma, l’unità è ancora lontana, sebbene fonti parlerebbero di una candidatura univoca con FdI diretta alla corsa verso Palazzo di città.

A StatoQuotidiano, Leonardo Lallo parla di “una quadra non ancora raggiunta”, all’Interno della coalizione, sebbene sia auspicabile la candidatura di un nome interno al gruppo dei meloniani.

Ma cosa farebbe il commercialista sanseverese qualora il suo fosse il nome prescelto dalla coalizione?

Senza dubbio la volontà di operare un cambio di passo rispetto alle politiche attuate in due consiliariature a guida Pd.

“Penso che sia proprio auspicabile un cambio di rotta ci vorrà – dichiara- Resta comunque necessaria l’intesa di tutti i partiti di centro destra, qualunque sia il nome del candidato. Ora l’obiettivo è dare una nuova amministrazione di centro destra alla città di San Severo”.

Segue poi un giudizio sull’operato dell’amministrazione guidata da Francesco Miglio, eletto Sindaco della città dei campanili per due mandati di seguito.

“Quanto all’attività svolta dagli attuali amministratori, ritengo che abbiano peccato talvolta in trasparenza su tante iniziative che potevano cambiare la città. La prima cosa che farei sarà qualora venissi scelto dal mio gruppo e vincessi le elezioni sia attuare una seria riprogrammazione dello sviluppo economico della città, dando sfogo alle aspirazioni economiche del territorio, per renderlo attrattivo agli investitori, avere poi un buon rapporto con la compagine sindacale, considerando poi anche il mancato apporto dell’ente Provincia, a seguito della Riforma Del Rio. Mi auguro che con l’elezione diretta del presidente della Provincia si possa avere un maggiore coordinamento anche con l’ente di Palazzo Dogana”, conclude.

Insomma, un vistoso cambio di passo, in netta difformità rispetto alle politiche di centro sinistra.

Ma per avere l’ufficialità sul nome che verrà fuori dal coordinamento della coalizione di centro destra pare bisognerà attendere ancora qualche settimana.