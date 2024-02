San Severo. Da indiscrezioni, pare che entro questo fine settimana la coalizione di centro destra della città dei campanili sta facendo quadrato sul nome da candidare per le prossime elezioni amministrative di San Severo. Il nome più suffragato pare sia quello di Leonardo Lallo, espressione di Fratelli d’Italia.

Lallo, non nuovo nel panorama politico locale, è stato ex assessore nella Giunta Pepe in Provincia nel 2008 2013, si era già proposto alle precedenti consultazioni amministrative.

Ora il commercialista sanseverese tenta di nuovo la scalata a Palazzo Celestini.