Anche gli agricoltori di Trinitapoli in mobilitazione contro le politiche UE

Trinitapoli. Anche a Trinitapoli nella Bat, i comitati spontanei agricoltori hanno deciso di intervenire, organizzando uno sciopero bianco in auto convocazione, come dice il comunicato, in tutto il territorio di Trinitapoli. La protesta rientra nelle iniziative di mobilitazione a livello nazionale degli agricoltori contro le politiche dell’Unione Europea.

La mobilitazione locale è stata decisa in un assemblea del comitato riunitosi il 29 gennaio.

I manifestanti tramite il comunicato a firma del coordinatore del C.S.A. Geremia Buonarota si mobilitano e chiedono “di individuare i responsabili dei Comitati pugliesi, incontrarsi per decidere le problematiche che attagliano l’agricoltura, creare dei presidi regionali individuati dai comitati”.

Molteplici sono le proposte dei rappresentanti agricoltori “attivazione irrazionale della nuova P.A.C. che comporta insostenibilità economiche e ambientali, togliere dal gasolio agricolo l’accise affinchè sia ridotta ad esenzione totale, eliminare l’irpef dai terreni, riqualificazione dei prodotti Made in Italy,la G.D.O programmazione pilotate e non coltivazione all’arrembaggio perché momenti di altalenanti al ribasso”.

In un contesto simile, sarà costituito un concentramento di agricoltori e mezzi agricoli nel piccolo centro ofantino.

L’agricoltore, titolare di azienda Vito Musciolà spiega “noi agricoltori pugliesi ed italiani ci dissociamo dalle politiche intraprese dall’Unione Europea, poco tempo hanno distrutto tutti e tutte le nostre speranze per accontentare gli investimenti delle lobby dell’Europa, continueremo -continua Musciolà – con i nostri presidi, senza alcuna intenzione di rinunciare finché laComunità Europea e le istituzioni italiane non forniranno risposte chiare e sicure”.

Michele Mininni