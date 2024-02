Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia.

“Oggi è andato in scena l’ennesimo avvilente spettacolo che il centrosinistra ha propinato ai pugliesi: la maggioranza, infatti, ha disertato le sedute convocate per il rinnovo delle Commissioni. Il tutto perché, dopo mesi e mesi, ancora non riescono a trovare la quadra e a placare i mal di pancia interni per il giro di poltrone.

Le poltrone prima di tutto… e nel frattempo, i lavori delle Commissioni sono di fatto bloccati. Il presidente Emiliano, intanto, cerca di replicare la “moltiplicazione dei pani e dei pesci”, ovvero degli incarichi, ma persino la sua abilità non sta portando a risultati.

Il centrodestra era presente questa mattina, a dimostrazione del senso di responsabilità e del rispetto per le istituzioni e i cittadini che abbiamo da sempre. A differenza di una maggioranza che continua a subordinare gli interessi dei cittadini alla sua fame di poltrone”