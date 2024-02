Le 10 finaliste sfileranno durante le Parate carnevalesche in programma.

È arrivato il momento di scegliere la Reginetta del Carnevale! Appuntamento questa sera, venerdì 2 febbraio alle ore 20.30 al LUC “La Bottega di Ze Pèppe” , per una serata dedicata alla bellezza, al fascino e alla eleganza delle nostre splendide ragazze!

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per approfondimenti su temi di carattere sociale, di importanza soprattutto per i giovani e per le famiglie.