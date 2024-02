TARI e gestione ASE di Manfredonia, tra AD, differenziata e assunzioni.

I 70.000 euro impegnati dal Comune – e che non saranno pagati dalla SSD Manfredonia MIramare – per la fornitura e posa in opera dei pannelli di recinzione (aree sicurezza) presso il Miramare.

I rapporti oggi con Paolo Campo e Michele Bordo. Egemonia e autodistruzióne del PD.

I possibili autori degli esposti anonimi in Prefettura e la relazione della Commissione d’accesso agli atti.

L’annuncio in anteprima relativo allo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia nel 2019, per accertate (“presunte” come ribadisce) infiltrazioni della criminalità organizzata.

Amministrazione – Dirigenti comunali – Commissari – Clan del Gargano.

Il giudizio sui possibili candidati a sindaco nel giugno #2024.

L’analisi inaspettata sul presente e sul futuro della città.

Intervista con Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, attuale consigliere del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

A cura di Giuseppe de Filippo, ph Giulio Tomaiuolo.

