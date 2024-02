Foggia. “Abbiamo appreso dell’arresto di Marco Raduano, boss di spicco della criminalità organizzata di Vieste evaso dal carcere di Nuoro lo scorso anno, e del suo braccio destro, Gianluigi Troiano. La loro cattura rappresenta un duro colpo alla mafia garganica e un segnale di speranza per l’intera provincia.

Sentiamo di esprimere il nostro sincero plauso alla magistratura e alle forze dell’ordine che hanno reso possibili i due arresti e che sono quotidianamente impegnate per liberare il nostro territorio dalla presenza mafiosa e renderci cittadini più liberi.

Quella di oggi è una importante risposta dello Stato a quella che è un’emergenza nazionale primaria, ossia la criminalità organizzata foggiana ed è un forte segno di speranza, non solo per l’esito, ma per il metodo. È, infatti, il metodo del “noi”, della collaborazione tra forze di Polizia, italiane e straniere, procura e magistratura che ha portato a questo risultato. Ci auspichiamo quindi che questo metodo faccia scuola non solo tra le istituzioni ma tra l’intera comunità. Siamo fermamente convinti che ora più che mai è il momento di vincere la paura, la rassegnazione, di unire le nostre forze per togliere terreno fertile alle mafie. Alla notizia dell’arresto poi si aggiunge anche quella della scelta di collaborare con la giustizia di Giuseppe Francavilla, boss dell’omonima batteria della “Società foggiana”, che segue la scelta del fratello Ciro.

Un dato questo estremamente importante che dimostra ancor di più come il muro di omertà che circonda le organizzazioni mafiose sta piano piano crollando, chiaro segno che oggi più che mai è il momento giusto per liberare il nostro amato territorio dalle mafie.

Consapevoli quindi del grande impegno profuso dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, dobbiamo fare tutti insieme la nostra parte per sradicare la sottocultura mafiosa che alimenta le organizzazioni criminali”.

Foggia, 02 febbraio 2024 Federica Bianchi, Referente provinciale Libera Foggia.

EMILIANO SU ARRESTO LATITANTI RADUANO E TROIANO

“L’arresto oggi dei latitanti Marco Raduano e Gianluigi Troiano è un segnale molto importante per i cittadini del Foggiano e per tutti i pugliesi: nessuno dei più pericolosi latitanti resterà impunito perché la professionalità dei nostri inquirenti è superiore a qualsiasi caratura criminale.

Per questo ringrazio i carabinieri del Ros e le Procure antimafia che hanno collaborato per giungere a questo risultato.

La Regione è al fianco dei cittadini che hanno dovuto soffrire per le azioni criminali dei clan e, anche grazie alle politiche di antimafia sociale che promuoviamo nel solco di quanto tracciato da Stefano Fumarulo, lavoriamo per prevenire l’occupazione mafiosa dei territori in stretta sinergia con le istituzioni, la magistratura, le forze dell’ordine, le scuole e gli operatori sociali”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.