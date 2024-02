Gatti nei motori delle auto, Enpa lancia appello a fare attenzione e ricorda cosa fare

Roma 2 febbraio 2024 – E’ stato trovato nel cofano di un’auto parcheggiata all’esterno di un negozio a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Il gattino, un micio rosso di circa 4 mesi, è stato recuperato dai volontari dell’Enpa Bassano del Grappa che ora stanno cercando di capire la provenienza del felino.

Questo è solo l’ultimo dei tanti interventi e segnalazioni di questo tipo che l’Ente Nazionale Protezione Animali sta ricevendo in questi giorni di freddo.

“Con l’arrivo delle temperature più rigide – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa -sono numerosi i gatti randagi o quelli che hanno la possibilità di stare all’aperto che cercano fonti di calore e tantissimi sono attirati dal calore del motore spento e vanno a rifugiarsi sotto le macchine, infilandosi addirittura anche all’interno del passaruota, o nella marmitta o nel motore stesso.

Un habitat che può rivelarsi anche mortale. Per questo abbiamo deciso di lanciare un appello a tutti gli automobilisti: fate attenzione prima di accendere il motore e controllate sempre prima di salire in macchina se ci sono gatti nascosti nei dintorni del motore o sulle ruote”.

Come comportarsi se c’è un gatto nell’auto

Prima di mettere in moto l’automobile dunque controllate sempre se ci sono gatti nascosti nei dintorni del motore o sulle ruote. Se pensate che possa esserci un gatto provate a dare due piccoli colpetti sul cofano delle auto, il rumore può convincerli ad uscire. Se invece non vi siete accorti di avere un gatto nel motore e siete partiti, potreste sentire dei miagolii provenire dall’interno dell’auto, fermatevi immediatamente, cercate di mettere in sicurezza il gatto e chiamate la Polizia Locale, Vigili del Fuoco e associazioni animaliste di zona. Se invece sentite un miagolio in una macchina parcheggiata ma non avete modo di intervenire o di attendere il proprietario dell’auto, lasciate almeno un biglietto sulla macchina per avvertire della presenza dell’animale. E ancora non gridate e non circondate le possibili vie di fuga del gatto con la presenza di più persone, infatti il micio, già spaventatissimo, potrebbe scattare e finire investito da un’altra vettura. Con delle piccole attenzioni spesso si può davvero salvare la vita di un animale!