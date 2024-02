Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Il prossimo incontro tra Manfredonia e Paganese è avvolto da un entusiasmo mitigato che si fa sentire nelle parole dei tifosi della “Gradinata Est Manfredonia”. L’attesa per la partita è palpabile, ma l’entusiasmo abituale sembra essere stato leggermente smorzato, come evidenziato nelle dichiarazioni dei rappresentanti.

“La mancanza di locandine della partita affisse nei bar all’inizio della settimana è descritta come un segno tangibile di questo cambiamento d’atmosfera nella città. La situazione dello stadio Miramare, che deve ancora ottenere l’agibilità completa, è affrontata con la consapevolezza che la riapertura con il Fasano non ha rappresentato la fine dell’agonia che la tifoseria ha vissuto“.

I referenti esprimono fiducia nell’arrivo di notizie ufficiali che possano dissipare le incertezze e alimentare la speranza di vedere il pubblico affollare le gradinate per sostenere il “Magico Donia“.

La decisione di applicare prezzi più popolari rispetto alla partita precedente è presentata come un invito a una partecipazione più massiccia, consapevoli che un approccio economico accessibile può contribuire ad aumentare la risposta da parte dei tifosi.

Nel contesto delle difficoltà finanziarie che la società sta affrontando a causa delle porte chiuse e della mancanza di entrate, i referenti sottolineano l’importanza di ricomporre l’ambiente e di riavvicinare la comunità intorno alla squadra. La scelta di prezzi più accessibili viene presentata come una strategia concreta per raggiungere questo obiettivo, una chiamata all’unità per superare le sfide attuali e riconquistare il fervore del pubblico.

I referenti della Gradinata Est Manfredonia concludono le loro dichiarazioni con la speranza di vedere un’ampia partecipazione in gradinata, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che possa contribuire a sostenere la squadra in questa fase cruciale del campionato.