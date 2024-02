"Il popolo dei coriandoli". Viaggio nel Carnevale di Apricena. Scuola Nicola Pitta (III)

IL POPOLO DEI CORIANDOLI. Viaggio nel carnevale di Apricena. Scuola Nicola Pitta.

Il popolo dei coriandoli il nuovo programma di STATO QUOTIDIANO a cura di Vincenzo Moccia. Faremo un viaggio nella dodicesima edizione del carnevale di Apricena.

Seguiremo tutti i preparativi e le sfilate.

In questa terza puntata siamo stati ospiti della scuola Pitta. Anche per il Carnevale di Apricena la scuola ha un ruolo fondamentale per coinvolgere i bambini nelle sfilate, naturalmente non manca la collaborazione dei genitori.

Quale sarà il tema di quest’anno? Seguiteci e lo scoprirete.

FOTOGALLERY