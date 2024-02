Foggia. Una forte denuncia è giunta alle redazioni da parte di un gruppo di Dirigenti Scolastici, i quali, definendosi con orgoglio “nessuno”, lanciano un grido d’allarme sulla difficile situazione vissuta da numerosi colleghi italiani.

La protesta si concentra su politiche discutibili relative al concorso nazionale del 2017 per Dirigenti Scolastici, evidenziando le ingiustizie subite e le condizioni precarie in cui sono costretti a vivere. Si richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rivedere determinate pratiche e politiche, al fine di garantire un trattamento equo e rispettoso dei diritti fondamentali di questi professionisti.

ALLEGATI DSFuoriRegione (1) Lettera opposizione emendamento beffa

LA LETTERA (SINTESI):

Ill.mi,

Con orgoglio nell’essere riconosciuti come “nessuno”, ci rivolgiamo a voi per denunciare e portare all’attenzione delle autorità la grave situazione in cui si trovano numerosi Dirigenti Scolastici italiani. Da anni, cittadine e cittadini italiani sono costretti a subire deprivazioni professionali e affettive, oltre a ingiustizie evidenti, a causa di politiche che sembrano privilegiare altri obiettivi, in particolare i vincitori del Concorso Nazionale per Dirigenti Scolastici del 2017 che prestano servizio fuori dalla loro Regione di provenienza.

Questo concorso nazionale, preceduto da una fase regionale e seguito da un recente concorso anch’esso regionale, ha comportato la riserva di posti che ci sono stati negati per legittima mobilità. Oltre alle considerazioni sul Concorso straordinario riservato a chi non aveva superato le prove del 2017, siamo particolarmente preoccupati per la deroga concessa a coloro che hanno innescato un contenzioso, nonostante una pronuncia giudiziale di rigetto da parte del Consiglio di Stato. Tale evento senza precedenti mette in discussione i principi stessi delle procedure concorsuali pubbliche previste dalla Costituzione.

Va notato che, sebbene il nostro concorso sia stato dichiarato nazionale, la regione Campania è stata esclusa, e i ruoli non sono nazionali, ma regionali. I contratti che abbiamo firmato sono a livello regionale, eppure ci troviamo vincolati da restrizioni che sembrano non considerare la nostra mobilità nazionale. Il vincolo triennale legato alla Regione di destinazione non è coerente con la natura nazionale del concorso, e la prassi dei NULLA OSTA per la mobilità interregionale sembra contraddire la stessa idea di una Regione nazionale.

La questione della mobilità è fondamentale, e il cambiamento del regime concorsuale avrebbe dovuto comportare la modifica delle regole della mobilità. La facoltà di scelta che avevamo nel concorso regionale non ci è stata concessa in questa fase del concorso nazionale, creando incertezza e rendendo difficile pianificare un trasferimento o avvicinarsi alle nostre Regioni di origine. La prassi consolidata della “regionalità” del concorso avrebbe dovuto garantire una distribuzione equa nelle varie Regioni, ma la situazione attuale dimostra il contrario.

La questione si complica ulteriormente con emendamenti e deroghe limitati a specifiche annualità. L’emendamento sulla percentuale del 100% per i trasferimenti interregionali, limitato all’a.s. 2022-2023, crea discriminazioni ingiustificate tra coloro che sono stati assunti in diverse annualità. Chiediamo che questa percentuale sia mantenuta per tutto il periodo necessario al rientro dei Dirigenti Scolastici fuori regione, specialmente per coloro vincitori del Concorso 2017, caratterizzato da situazioni anomale e ibride.

L’attuale situazione, che ci costringe a vivere lontani dalle nostre famiglie, con notevoli disagi economici e sociali, va oltre la questione professionale. Violando i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, come il diritto alla famiglia, all’uguaglianza, alla salute e al benessere psicofisico, siamo costretti a chiedere una revisione delle pratiche attuali.

Ci appelliamo al Ministro Valditara e a tutte le istituzioni affinché si prendano seriamente in considerazione queste problematiche. Chiediamo una soluzione che sia equa, rispettosa dei diritti fondamentali e in linea con i principi di giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana.

Rimaniamo in attesa di un riscontro e di azioni concrete per risolvere questa situazione ingiusta e discriminatoria che coinvolge i Dirigenti Scolastici.

Cordiali saluti.

FIRME

