Dalla collaborazione tra StatoQuotidiano e Fantapazz nasce l’articolo sulla Top11, i migliori giocatori da schierare in serie A giornata per giornata nel tuo fantacalcio.

Difesa sperimentale, mentre a centrocampo si punta su due giocatori nettamente in forma: la Top11 per la 23° giornata di Serie A.

Non ci sono giocatori di Inter e Juventus: un match troppo di difficile lettura per azzardare qualcuno nella nostra Top.

Che attacco fisico: la Top11 per la 23° giornata

Terracciano: non una partita semplicissima a Lecce, ma sicuramente una partita in cui può esaltare le sue qualità tra i pali. Interessante per il modificatore.

Calafiori: se c’è una certezza nella difesa del Bologna, questa è rappresentata da lui. Riccardo è davvero una grossa garanzia.

Bellanova: è in un ottimo stato di forma e lo sta dimostrando. Contro la Salernitana avrà ancora licenza d’offendere e, molto probabilmente, lo farà con qualità.

Di Lorenzo: di ritorno a tutta fascia sulla destra, il capitano del Napoli può offrire nuovamente una partita di qualità.

Vasquez: il difensore del Genoa continua a stuzzicarci, vuoi perchè sicuro negli interventi, vuoi perchè sempre propositivo. Ad Empoli non sarà una partita facile, vedremo cosa riuscirà a darci.

Ferguson: quando gira lui, gira tutto il Bologna. Sulla trequarti felsinea, contro il Sassuolo, può fare la differenza anche se sarà osservato speciale.

Pellegrini Lo.: l’arrivo di Daniele De Rossi l’ha rivitalizzato e le prestazioni in campo lo stanno dimostrando. Contro il Cagliari ha l’opportunità di fare il terzo gol consecutivo.

Zurkowski: la partenza di Baldanzi lo responsabilizza ancora di più. L’attuale capocannoniere dell’Empoli deve guidare la squadra di Davide Nicola alla salvezza e, contro una difesa che tende a lasciare spazio agli inserimenti, il polacco può fare la differenza,

Giroud: nonostante un Turati in grandissima forma, la difesa del Frosinone è di quelle sicuramente battibili. Oliver sa come colpire.

Zapata: a Cagliari ha fatto il buono ed il cattivo tempo in attacco. Deve confermarsi in un altro match sicuramente alla portata delle sue caratteristiche fisiche. Occhio a Duvan.

Lukaku: De Rossi gli chiede più continuità e più lucidità sottoporta. Vedremo se contro il Cagliari riuscirà a dare la svolta definitiva.

