Lucera. "Ancora un dirigente scolastico aggredito dai genitori"

Foggia. “Succede anche nella nostra provincia. A pochi giorni di distanza dall’aggressione al Dirigente Scolastico di un istituto comprensivo di Taranto, ecco giungere la notizia di un nuovo episodio di violenza in provincia di Foggia: il Dirigente Scolastico dell’Istituto Bozzini-Fasani di Lucera, il prof. Pasquale Trivisonne, è stato aggredito dalla madre di un alunno che non riteneva sufficiente il provvedimento disciplinare attivato nei confronti di uno studente che aveva picchiato il figlio. Provvedimento, peraltro, stabilito dal consiglio di classe convocato in via straordinaria per esprimersi sull’accaduto”.