Manfredonia. Attraverso una nota stampa, il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver provveduto all’acquisizione dalla S.S. Audace Cerignola del diritto alle prestazioni sportive di Umberto De Luca.

Una buona soluzione under in mezzo al campo per mister Cinque, l’arrivo del terzino sinistro di Pompei, classe 2004 che si mette in mostra nella scuola calcio napoletana del San Sebastiano Calcio Mazzeo per poi approdare al Genoa, che lo fa crescere nel proprio settore giovanile (U15, U16 e U17); a seguire, Primavera 2 Ternana e Primavera 1 del Napoli fino allo scorso anno, quando effettua la sua prima esperienza in D nelle fila del Lamezia (40 presenze e 2 gol). Infine l’approdo all’Audace.

Allo stesso tempo, il club biancoceleste comunica di aver provveduto all’acquisizione temporanea dal Benevento Calcio del diritto delle prestazioni sportive di Roberto Palma.

Portiere classe 2005, originario di , svolge tutta la trafila giovanile con il Benevento, dove difende i pali della formazione Primavera 2 e dalla quale arriva, con tanto entusiasmo e voglia di crescere.