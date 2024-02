Foggia. Nel contesto di una comunicazione formale, l’Associazione Costituzione Cattolica ha recentemente indirizzato una lettera aperta a Rocco Palese, Assessore Tutela della Salute e Sanità Regione Puglia, e in copia a Rosa Barone, Assessore Welfare, Politiche di Benessere Regione Puglia.

Il dottor Alessandro Mancini, portavoce dell’Associazione, ha delineato le preoccupazioni e le richieste dell’organizzazione in merito a questioni rilevanti che stanno attualmente affrontando.

In particolare, l’Associazione ha espresso un netto dissenso su due tematiche che considera cruciali per il prossimo futuro.

In primo luogo, l’attenzione si è concentrata sulla recente decisione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) della provincia di Foggia di rifiutare pagamenti in contanti per visite ed esami, indipendentemente dall’importo.

L’Associazione ritiene che questa scelta costituisca una limitazione illegittima del diritto dei cittadini di utilizzare la moneta di Stato, sottolineando come possa penalizzare coloro che non dispongono di carte di pagamento. Questa disposizione, oltre a comportare costi aggiuntivi, può rappresentare un ostacolo significativo per categorie vulnerabili come malati, anziani e donne incinte.

Mancini ha richiamato l’attenzione alle normative vigenti, evidenziando l’illegalità di respingere pagamenti in contanti. Ha sollevato interrogativi legittimi sulla possibilità di ricorrere alle forze dell’ordine in caso di rifiuto da parte di un ufficio pubblico, sottolineando possibili reati associati al mancato accesso a servizi essenziali.

La seconda preoccupazione sollevata riguarda il Cup Foggia, il numero verde (800466222) per prenotazioni e disdette di visite ed esami, gratuito solo da telefoni fissi.

L’Associazione ha evidenziato come questa scelta possa penalizzare i cittadini, considerando che il 90% della popolazione locale non dispone più di una linea telefonica fissa. La decisione di rendere a pagamento le chiamate da dispositivi mobili è stata giudicata fonte di confusione e rischio di ulteriori costi imprevisti per i cittadini.

Nella lettera, Mancini ha sollecitato un riesame di entrambe le decisioni, invitando gli assessori a ripristinare misure che proteggano i cittadini da oneri eccessivi. L’Associazione ha manifestato fiducia nella disponibilità degli assessori a considerare tali preoccupazioni e ha auspicato un intervento tempestivo per garantire una gestione sanitaria più accessibile e equa.

La redazione di questa lettera aperta riflette la crescente preoccupazione dell’Associazione Costituzione Cattolica e mette in luce la necessità di affrontare tali questioni al fine di garantire un sistema sanitario equo e accessibile per tutti i cittadini della regione.