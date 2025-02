Decimo figlio in arrivo per la famiglia da record del Salento

Ad Alessano, in provincia di Lecce, la famiglia Amico-Calsolaro continua a stupire. Matteo Amico, 41 anni, e sua moglie Chiara Calsolaro, 40 anni, stanno per accogliere il loro decimo figlio. Dopo la nascita di Vittoria, venuta al mondo il 17 marzo scorso, la coppia è ora in attesa di un maschietto, il cui arrivo è previsto per maggio.

Già protagonisti della cronaca per la loro famiglia extralarge, i due genitori si preparano a battere un nuovo record personale, confermandosi tra le famiglie più numerose del Salento.