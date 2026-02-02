Edizione n° 5965

Aperte le iscrizioni al Premio Zingarelli 2026: candidature fino al 30 aprile

MODALITA' Aperte le iscrizioni al Premio Zingarelli 2026: candidature fino al 30 aprile

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “S. Francesco, il linguaggio dell’anima”: un richiamo alla figura di San Francesco d’Assisi

Aperte le iscrizioni al Premio Zingarelli 2026: candidature fino al 30 aprile

ph Premio Zingarelli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Febbraio 2026
Cerignola // Il Duomo //

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla XVIII edizione del Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli”, promosso dall’Associazione Artistico-Culturale MOTUS APS. Le candidature possono essere presentate dal 15 gennaio al 30 aprile 2026, seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale del Premio.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “S. Francesco, il linguaggio dell’anima”: un richiamo alla figura di San Francesco d’Assisi, simbolo di una parola semplice ma capace di arrivare al cuore e parlare in modo universale. Il tema rappresenta un invito alla riflessione sul valore profondo della comunicazione, ma non vincola l’argomento delle opere, che possono concorrere liberamente nelle diverse sezioni.

Le sezioni del concorso

Il Premio Zingarelli si articola in categorie dedicate sia al mondo della scuola sia al pubblico generale.

Per le scuole (primarie, medie e superiori) sono previste:

  • Poesia singola, con possibilità di partecipazione individuale o collettiva di classe (secondo gli attestati richiesti dal regolamento);

Racconto breve, con elaborati originali di fantasia anche ispirati alla lettura di opere già esistenti.

Per tutti, invece, sono aperte le sezioni:

  • Narrativa edita, riservata a libri pubblicati con ISBN tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, senza limiti di genere (dal romanzo storico al fantasy, dalla satira alla fantapolitica);

Poesia singola inedita (tema libero), con invio digitale e senza limiti di lunghezza.

Accanto alle sezioni competitive, il Premio prevede anche riconoscimenti speciali:

  • il Premio Fuori Concorso, assegnato a un autore di narrativa edita che abbia ottenuto particolare consenso editoriale e di pubblico nell’anno, individuato dalla giuria o dalla segreteria organizzativa;
  • la sezione Illustrazione Grafica, rivolta ad artisti e creativi: è richiesta una grafica originale in formato .svg, che potrà diventare l’identità visiva ufficiale dell’edizione 2026. La partecipazione a questa sezione è gratuita;
  • il Premio Speciale “Non Omnia Possumus Omnes”, destinato a personalità distintesi nel mondo della cultura, educazione, scienza o impegno sociale, oppure per iniziative a favore di giustizia, legalità e diritti. Sono ammesse segnalazioni (anche di terzi) con curriculum dettagliato secondo bando.

Come partecipare

Le iscrizioni devono essere completate entro il 30 aprile 2026 attraverso i moduli disponibili sul sito del Premio. Ogni sezione prevede specifiche regole su invio delle opere, formati digitali, documentazione e quote. Per tutte le sezioni (eccetto Illustrazione Grafica) è prevista una quota minima, a sostegno delle attività culturali dell’associazione.

Premiazione e riconoscimenti

La cerimonia di premiazione si svolgerà in un teatro o in una location culturale con la partecipazione di istituzioni, stampa e rappresentanti del mondo culturale e dello spettacolo. I vincitori riceveranno, in base alla sezione, una opera artistica locale (la spiga d’argento su supporto in legno), oltre a vocabolari e attestati. Prevista anche la possibilità di entrare nella Giuria Letteraria 2027. Le poesie inedite ritenute meritevoli potranno inoltre essere pubblicate in una raccolta dedicata, distribuita in librerie fisiche e online.

Un’occasione per studenti, autori e creativi

Da oltre un decennio, il Premio Zingarelli rappresenta un punto di riferimento per chi scrive e crea, con l’obiettivo di promuovere lettura, scrittura e arti visive, coinvolgendo studenti e adulti. L’edizione 2026, con il tema dedicato a San Francesco, rilancia l’idea della parola come strumento di autenticità e connessione.

Info e bando: www.ilpremiozingarelli.it/bando

Contatti: info@ilpremiozingarelli.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

