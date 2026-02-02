Edizione n° 5965

2 Febbraio 2026 - ore  09:57

2 Febbraio 2026 - ore  10:41

Home // Cronaca // Benevento, spara alla moglie con un fucile: arrestata guardia giurata. La donna è grave

DONNA GRAVE Benevento, spara alla moglie con un fucile: arrestata guardia giurata. La donna è grave

La donna, colpita da diversi proiettili, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, dove versa in gravi condizioni.

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

PADULI (BENEVENTO) – Ha sparato alla moglie con un fucile all’interno della loro abitazione. Un uomo di 38 anni, guardia giurata, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio. I fatti sono avvenuti a Paduli, in provincia di Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si sarebbe consumato tra le mura domestiche. Alla base del gesto, stando a quanto riferito dai media locali, vi sarebbero stati forti dissapori tra i coniugi. La coppia ha due figli, di 12 e 9 anni, che non erano presenti in casa al momento della sparatoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e l’origine dell’arma utilizzata.

In un bollettino medico diffuso dall’ospedale San Pio, si legge che la donna è giunta in pronto soccorso intorno alle 14.10. È stata intubata e trasferita d’urgenza in sala operatoria di Chirurgia vascolare, dove è stata sottoposta a un delicato intervento di ricostruzione e saturazione dell’arteria ascellare. «Al momento la paziente è stabile – fanno sapere dall’azienda ospedaliera – e sono state attivate tutte le procedure previste in questi casi». Le indagini proseguono per accertare eventuali precedenti e ricostruire il contesto familiare che ha portato al gesto.

Fonte: Open

LASCIA UN COMMENTO