PADULI (BENEVENTO) – Ha sparato alla moglie con un fucile all’interno della loro abitazione. Un uomo di 38 anni, guardia giurata, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio. I fatti sono avvenuti a Paduli, in provincia di Benevento.

La donna, colpita da diversi proiettili, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, dove versa in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si sarebbe consumato tra le mura domestiche. Alla base del gesto, stando a quanto riferito dai media locali, vi sarebbero stati forti dissapori tra i coniugi. La coppia ha due figli, di 12 e 9 anni, che non erano presenti in casa al momento della sparatoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e l’origine dell’arma utilizzata.

In un bollettino medico diffuso dall’ospedale San Pio, si legge che la donna è giunta in pronto soccorso intorno alle 14.10. È stata intubata e trasferita d’urgenza in sala operatoria di Chirurgia vascolare, dove è stata sottoposta a un delicato intervento di ricostruzione e saturazione dell’arteria ascellare. «Al momento la paziente è stabile – fanno sapere dall’azienda ospedaliera – e sono state attivate tutte le procedure previste in questi casi». Le indagini proseguono per accertare eventuali precedenti e ricostruire il contesto familiare che ha portato al gesto.

