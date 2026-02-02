Carnevale di Putignano. Vinella: "Festa che rappresenta la città". Daresta: "Paradosso l’anima stessa del Carnevale" (F-VIDEO)

Stato Quotidiano era presente domenica 1° febbraio per documentare la prima del Carnevale di Putignano 2026, tappa del prossimo appuntamento con l’esilarante trasmissione Carnival Tour.

Fin dai primi minuti la sensazione è stata immediata: una partenza con il botto, davanti a un pubblico numerosissimo arrivato da tutta Italia per assistere all’apertura della 632ª edizione di uno degli eventi culturali più antichi d’Europa e, da sempre, il Carnevale più lungo d’Italia.

Il filo conduttore di quest’anno è il Paradosso, un tema che abbraccia la natura stessa del Carnevale. «Il Carnevale è da sempre il luogo dove gli opposti convivono, dove si ride dei mali della società per esorcizzarli, dove la cartapesta si trasforma in arte monumentale. Il tema di quest’anno non poteva che essere il paradosso», afferma Danilo Daresta, presidente della Fondazione Carnevale di Putignano.

Un invito a guardare il mondo da un’altra angolazione, a ribaltare prospettive, a giocare con contraddizioni e simboli.

Tra le novità di questa edizione spicca l’apertura di tre dei cinque capannoni della nuova Cittadella del Carnevale, che ospitano i laboratori dei maestri cartapestai Vito e Paolo Mastrangelo, Deni Bianco e Franco Giotta.

Il Carnevale di Putignano affonda le sue radici nel 26 dicembre 1394, quando i contadini si unirono festosamente alla processione delle reliquie di Santo Stefano: da qui nasce la Festa delle Propaggini. Nel Novecento la tradizione evolve con i primi carri allegorici e, dagli anni Cinquanta, la cartapesta diventa un’arte identitaria.

Alcuni studiosi collegano le origini del Carnevale a riti dionisiaci della Magna Grecia, segno di una festa nata dall’incontro tra sacro e profano.

Simbolo indiscusso del Carnevale è Farinella, giullare nato nel 1953 e ispirato all’antica pietanza contadina a base di orzo e ceci tostati: una maschera che incarna leggerezza, ironia e spirito popolare.

Quest’anno hanno sfilato otto carri allegorici, di cui sette in concorso, tutti di grandi dimensioni, accompagnati da gruppi mascherati e performance capaci di regalare stupore e coinvolgimento.

Il sindaco Michele Vinella, soddisfatto del lavoro svolto, ribadisce che il Carnevale è «la festa più rappresentativa della città» e che, pur guardando al presente, l’obiettivo resta quello di mantenere vive le tradizioni. Il presidente Daresta ricorda invece che l’organizzazione del Carnevale «dura tutto l’anno» e auspica di vedere presto completata la Cittadella.

Il Carnevale di Putignano non è solo un evento: è un rito collettivo, un patrimonio emotivo, un modo di stare insieme. È la capacità di una comunità di raccontarsi, di ridere di sé e di trasformare la storia in festa.

E anche quest’anno, tra paradossi, maschere e cartapesta, Putignano è pronta a ricordarlo al mondo.

Prossimi appuntamenti delle grandi sfilate del Carnevale di Putignano 2026

Sabato 7 febbraio 2026 – ore 19:00

Domenica 15 febbraio 2026 – ore 11:00

Martedì 17 febbraio 2026 (Martedì Grasso) – ore 19:00

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO