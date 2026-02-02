Edizione n° 5965

BALLON D'ESSAI

VALERIO MEROLA // Valerio Merola: “Sono stato con tremila donne, non mi sono mai innamorato veramente”
2 Febbraio 2026 - ore  09:57

CALEMBOUR

CRANS-MONTANA AURORA // Crans-Montana: Aurora, di San Nicandro, dona i capelli agli ustionati
2 Febbraio 2026 - ore  10:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Comune Manfredonia. Aree edificabili, confermati i valori IMU per il 2026: nessun aumento rispetto al 2025

CONFERMA Comune Manfredonia. Aree edificabili, confermati i valori IMU per il 2026: nessun aumento rispetto al 2025

E' stata confermata la tabella dei valori indicativi IMU 2026, distinta per zona omogenea di PRG

Comune Manfredonia. Aree edificabili, confermati i valori IMU per il 2026: nessun aumento rispetto al 2025

ph Trmtv

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la determinazione dei valori indicativi delle aree edificabili ai fini IMU per l’anno 2026, confermando integralmente le quotazioni già in vigore nel 2025. La decisione è stata assunta nel corso della seduta del 30 gennaio 2026, con deliberazione n. 24.

Il provvedimento, proposto dall’assessorato all’Urbanistica e istruito dal Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, tiene conto del quadro economico generale e delle difficoltà che caratterizzano l’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, l’amministrazione ha ritenuto che l’aggiornamento ISTAT, influenzato dall’instabilità geopolitica e dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, non rispecchi l’andamento reale del mercato dei terreni edificabili.

Per questo motivo, è stata confermata la tabella dei valori indicativi IMU 2026, distinta per zona omogenea di PRG, allegata alla deliberazione e predisposta dall’ufficio tecnico comunale. I valori, espressi in euro al metro quadro, hanno funzione esclusivamente orientativa e non sono vincolanti né per il contribuente né per l’attività di accertamento dell’ente.

La delibera chiarisce inoltre che, nei casi in cui gli interventi siano subordinati a piano attuativo, il valore di riferimento viene ridotto:

  • al 20% in assenza di piano attuativo;
  • al 75% in caso di piano adottato;
  • al 100% con piano approvato.

Particolare attenzione è riservata alle zone agricole interessate da impianti FER, per le quali il valore IMU viene equiparato a quello delle aree destinate a insediamenti produttivi.

L’amministrazione comunale ribadisce infine che il valore imponibile resta quello di mercato e che le tabelle comunali rappresentano solo un supporto tecnico per contribuenti e uffici.

1 commenti su "Comune Manfredonia. Aree edificabili, confermati i valori IMU per il 2026: nessun aumento rispetto al 2025"

  1. È ci credo avete aumentato la tari ormai arrivata alle stelle con la c&c che ormai non sono niente altro che usurai pronti ha crocifiggere la gente avete il coraggio di aumentare l imu

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO