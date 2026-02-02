Comune Manfredonia. Aree edificabili, confermati i valori IMU per il 2026: nessun aumento rispetto al 2025

MANFREDONIA – La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la determinazione dei valori indicativi delle aree edificabili ai fini IMU per l’anno 2026, confermando integralmente le quotazioni già in vigore nel 2025. La decisione è stata assunta nel corso della seduta del 30 gennaio 2026, con deliberazione n. 24.

Il provvedimento, proposto dall’assessorato all’Urbanistica e istruito dal Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, tiene conto del quadro economico generale e delle difficoltà che caratterizzano l’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, l’amministrazione ha ritenuto che l’aggiornamento ISTAT, influenzato dall’instabilità geopolitica e dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, non rispecchi l’andamento reale del mercato dei terreni edificabili.

Per questo motivo, è stata confermata la tabella dei valori indicativi IMU 2026, distinta per zona omogenea di PRG, allegata alla deliberazione e predisposta dall’ufficio tecnico comunale. I valori, espressi in euro al metro quadro, hanno funzione esclusivamente orientativa e non sono vincolanti né per il contribuente né per l’attività di accertamento dell’ente.

La delibera chiarisce inoltre che, nei casi in cui gli interventi siano subordinati a piano attuativo, il valore di riferimento viene ridotto:

al 20% in assenza di piano attuativo;

al 75% in caso di piano adottato;

al 100% con piano approvato.

Particolare attenzione è riservata alle zone agricole interessate da impianti FER, per le quali il valore IMU viene equiparato a quello delle aree destinate a insediamenti produttivi.

L’amministrazione comunale ribadisce infine che il valore imponibile resta quello di mercato e che le tabelle comunali rappresentano solo un supporto tecnico per contribuenti e uffici.