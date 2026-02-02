Bari – Con il giuramento di rito e un intervento programmatico centrato su “cura”, “responsabilità” e “unità”, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha aperto in Consiglio regionale l’avvio della dodicesima legislatura, presentando l’impostazione politica del mandato e la squadra di governo.

“In quest’aula sarò prima che un Presidente, un consigliere regionale, tra voi e con voi”, ha dichiarato Decaro, rivendicando un metodo improntato alla collaborazione istituzionale e al rispetto dei ruoli. “Quest’aula non è un teatro politico ma il luogo dove si assumono decisioni che possono fare la differenza per la Puglia del futuro”.

Il discorso si è aperto con il giuramento: fedeltà alla Repubblica, osservanza della Costituzione e dello Statuto regionale, impegno “per il pubblico bene”. Da lì, l’appello al Consiglio – maggioranza e opposizione – è stato netto: “Sacrificio e impegno. Il primo obiettivo deve essere rendere orgogliosi i pugliesi di noi, per quello che faremo e per come lo faremo”.

Al centro, l’idea di un mandato da onorare con coerenza: “Mantenere gli impegni presi e non tradire la fiducia dei cittadini sono i miei obiettivi per i prossimi cinque anni”. Decaro ha spiegato di aver lasciato l’incarico europeo per tornare “a disposizione della mia gente e della mia terra”, richiamando una concezione della politica come servizio e non rendita.

Decaro ha assicurato disponibilità al confronto con le minoranze, ringraziando in particolare Luigi Lobuono per lo stile tenuto in campagna elettorale. “Non mi vedrete mai in quest’aula difendere una parte ma sempre le ragioni di una scelta”, ha affermato, indicando una linea di collaborazione sui provvedimenti utili a migliorare la vita dei pugliesi, senza “confondere le carte”: “La maggioranza deve fare la maggioranza, l’opposizione deve fare l’opposizione”.

Nel mirino anche l’astensionismo: per riconquistare fiducia, secondo il presidente, serve occuparsi di problemi concreti e non di dinamiche interne. “La politica deve occuparsi di ridurre le liste d’attesa negli ospedali, di far arrivare l’acqua nei campi degli agricoltori, di far restare qui i nostri talenti, di consentire a tutti una casa”.

Il cuore dell’intervento è stato dedicato alla visione strategica: un programma fondato su un’idea “semplice ma ambiziosa”, prendersi cura di tutta la Puglia, “di quella che corre veloce e di quella che fatica”, delle città e delle aree interne, dei quartieri “dimenticati” e dei territori che resistono.

Decaro ha collocato l’azione di governo dentro trasformazioni globali: tecnologie e lavoro, crisi demografica, cambiamenti climatici, fino al tema del limite e delle risorse “non solo naturali, ma anche sociali ed economiche”. La Puglia, ha sostenuto, deve diventare una regione “capace di guardare al futuro con fiducia e responsabilità”, trasformando le crisi in opportunità di innovazione e solidarietà.

Tra le sfide richiamate: il conflitto tra salute e lavoro a Taranto, la rigenerazione del Salento colpito dalla Xylella, l’inverno demografico che svuota paesi e scuole. Il programma – ha detto – nasce da mesi di confronto con istituzioni, università, imprese, sindacati, associazioni e cittadini, e punta a tenere insieme “innovazione e tradizione, città e campagne, lavoro e diritti”.

Secondo Decaro, “prendersi cura” significa anche manutenzione del territorio e delle infrastrutture, reti resilienti e una transizione ecologica capace di unire crescita e giustizia sociale: un modello “antifragile”, che riconosce i limiti del tempo presente e trasforma le crisi in rigenerazione.

La nuova Giunta: deleghe sociali, ambiente, sanità, infrastrutture, economia

Nel corso dell’intervento è stata presentata anche la composizione della Giunta regionale e la distribuzione delle deleghe:

Cristian Casili, vicepresidente e assessore a Welfare e Sport

Debora Ciliento, Ambiente e Clima

Francesco Paolicelli, Agricoltura e Sviluppo rurale

Silvia Miglietta, Cultura e Conoscenza

Raffaele Piemontese, Infrastrutture e Mobilità

Marina Leuzzi, Urbanistica e Casa

Donato Pentassuglia, Salute e Benessere

Graziamaria Starace, Turismo e Promozione

Eugenio Di Sciascio, Sviluppo economico e Lavoro

Sebastiano Giuseppe Leo, Bilancio e Personale

In chiusura, il presidente ha richiamato un orizzonte politico e morale: il mandato avrà senso solo se la classe dirigente saprà agire non come somma di carriere individuali, ma come comunità. “Se nei prossimi cinque anni ognuno penserà solo a sé stesso, avremo fallito tutti”, ha ammonito. L’obiettivo dichiarato è scrivere “una storia collettiva” che appartenga a tutti i pugliesi e che renda la Regione più giusta e più forte.

“Una storia che ha un nome semplice e bellissimo”, ha concluso Decaro.