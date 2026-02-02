Discarica a cielo aperto all’ingresso della stazione Frattarolo scattano i controlli degli ispettori ambientali

MANFREDONIA – Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto è stata individuata all’ingresso della stazione Frattarolo, alle porte di Manfredonia. A scoprire l’ennesimo episodio di degrado e abbandono illecito di rifiuti sono stati gli ispettori ambientali coordinati dal comandante Giuseppe Marasco, durante un’attività di monitoraggio del territorio.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – spiegano gli operatori impegnati nei controlli – è ormai da tempo in crescita costante, interessando in modo indiscriminato aree urbane e rurali. Quelli che iniziano come semplici punti di scarico, spesso finiscono col trasformarsi in ricettacoli permanenti: con il passare dei mesi, infatti, la presenza ripetuta di rifiuti porta alla nascita di discariche abusive vere e proprie, con conseguenze evidenti sul piano del degrado ambientale e con un rischio concreto di inquinamento.

In alcuni casi, l’accumulo è così massiccio da arrivare persino a modificare l’aspetto del territorio. Non solo campagne e strade periferiche: anche i cassonetti cittadini per la raccolta dei rifiuti urbani risultano frequentemente bersaglio di conferimenti illeciti. Accanto ai contenitori si trovano spesso sacchi domestici, ma anche ingombranti come materassi, divani, mobili ed elettrodomestici fuori uso. E, non di rado, anche rifiuti speciali, in particolare materiali provenienti da demolizioni e lavori edili.

Secondo quanto ricostruito, la questione non può essere ridotta soltanto a una mancanza di educazione civica: in molti casi l’abbandono è l’ultimo anello di una filiera illegale che coinvolge soggetti che operano nel sommerso, evitando i costi di smaltimento regolare presso impianti autorizzati. Una dinamica che si intreccia spesso anche con l’evasione fiscale.

Tra i casi più emblematici rientrano proprio i rifiuti da ristrutturazione e demolizione che compaiono ai bordi delle strade o in aree isolate: piccoli cantieri, lavori “in nero” e trasporti senza tracciabilità. In queste situazioni, durante i controlli, spesso non si trova alcuna documentazione, come i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), necessari per dimostrare lo smaltimento corretto.

Le cronache locali raccontano da anni episodi simili: dal privato che per arrotondare ritira scarti da aziende e poi li scarica in vari punti della città, ai sedicenti “svuota cantine” che incassano denaro per il ritiro e successivamente abbandonano tutto in strada o in aree boschive. Fino ad arrivare ad artigiani ed esercenti che, pur di risparmiare, si liberano direttamente dei propri rifiuti fuori dai canali previsti.

Sul piano normativo, le violazioni più ricorrenti – ricordano gli ispettori – riguardano soprattutto l’articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 (divieto di abbandono) e l’articolo 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata). In chiave investigativa, risulta decisivo comprendere l’origine del rifiuto (domestico o speciale) e la condotta concreta, per definire l’iter sanzionatorio da applicare.

L’area segnalata nei pressi della stazione Frattarolo sarà ora oggetto di ulteriori verifiche e monitoraggi, mentre resta alta l’attenzione sul territorio per contrastare un fenomeno che, oltre a deturpare l’ambiente, alimenta un sistema di illegalità diffusa.

Giuseppe Marasco